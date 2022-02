«Workation» Homeoffice löste einen Run auf Ferienwohnungen aus Die Nachfrage nach Ferienwohnungen und Ferienhäusern zum Mieten hat sich seit dem Vorkrisenjahr 2019 verdoppelt. Viele Kunden gehen ins Feriendomizil, um dort Homeoffice zu machen. 01.02.2022, 12.46 Uhr

Weg vom Büro arbeiten: Ferienwohnungen waren 2021 so gefragt wie nie zuvor. Keystone

Die Nachfrage sei 2021 regelrecht explodiert, teilte die Vermittlungsplattform E-Domizil am Dienstag mit. Gegenüber dem Vorjahr sei die Nachfrage nach mietbaren Ferienwohnungen und Ferienhäusern um 37 Prozent gestiegen. Gegenüber dem Vorkrisenjahr 2019 habe sie sich sogar verdoppelt. «Die hohe Nachfrage führte in den Hochsaisons zu einer nie dagewesenen Angebotsknappheit», so die Mitteilung.