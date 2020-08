Zahl der Erwerbstätigen in der

Schweiz sinkt so stark wie zuletzt 1993 In den vergangen drei Monaten ist die Zahl der Erwerbstätigen in der Schweiz um 82'000 beziehungsweise 1,6 Prozent gesunken. Bei Frauen fällt der Rückgang gegenüber dem Vorjahr deutlicher aus. 20.08.2020, 10.17 Uhr

Pendler am Bahnhof Luzern: Die Zahl der Erwerbstätigen sank im zweiten Quartal 2020 deutlich. Urs Flueeler / KEYSTONE

(sat) Wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte, waren im zweiten Quartal 5,017 Millionen Personen in der Schweiz erwerbstätig. Personen in Kurzarbeit sind hier mitgezählt. Im Vorjahreszeitraum lag die Zahl der Erwerbstätigen noch bei 5,099 Millionen. Laut BFS ist dies der stärkste Rückgang seit 1993. Während der Rückgang bei den Männern ein Zehntelsprozentpunkt tiefer ausfällt, ist die Zahl der erwerbstätigen Frauen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit 1,7 Prozent stärker zurückgegangen.