Zahlungsmittel Bargeld, Karten und Apps: So bezahlt die Schweiz ihre Einkäufe Die Schweizer Bevölkerung zahlt Einkäufe oder Restaurantbesuche noch immer am häufigsten mit Bargeld. Debit- und Kreditkarten oder Apps holen laut Nationalbank aber auf – nicht nur wegen Corona. André Bissegger 23.06.2021, 08.43 Uhr

Hat in der Schweizer Bevölkerung im Alltag noch nicht ausgedient: das Bargeld. (Symbolbild) Keystone

Corona hin oder her: Das Bargeld hat noch immer einen sehr hohen Stellenwert in der Schweizer Bevölkerung. Das zeigt eine repräsentative Umfrage der Schweizerischen Nationalbank (SNB), welche die Bevölkerung letztes Jahr nach 2017 zum zweiten Mal zu den Zahlungsmitteln befragt hat. Allerdings stellt die SNB eine «markante Verschiebung» weg vom Bargeld hin zu bargeldlosen Zahlungsmitteln fest, wie sie am Mittwoch mitteilte.