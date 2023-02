Abwärtstrend gestoppt: Bargeld ist nach Corona zurück auf Platz 1

Zahlungsmittel Von wegen Schluss mit Bargeld: «Münz» ist nach Corona zurück auf Platz 1 – aber wie lange noch? In der Coronapandemie hat bargeldloses Zahlen deutlich an Bedeutung gewonnen. Doch nun zeigt sich: «Münz» ist wieder beliebtestes Zahlungsmittel. Gemessen am Umsatz hat jedoch ein anderes die Nase vorn. Und auch die Matratze erlebt ein Revival. Samuel Thomi 3 Kommentare 16.02.2023, 11.23 Uhr

Ist wieder beliebtestes Zahlungsmittel in der Schweiz: Bargeld. Auf den folgenden Plätzen liegen Debit- und Kreditkarten. Keystone

Auf einmal nützte Bargeld nichts mehr. Als die Geschäfte nach dem Coronalockdown wieder öffneten, wurde bargeldloses Zahlen aus Hygienegründen forciert. Dies einerseits, weil immer weniger Läden oder Restaurants Bargeld annahmen, wie eine Umfrage der Schweizerischen Nationalbank vor Jahresfrist aufzeigte. Andererseits, indem beim «Kärtli» die Freigrenze für kontaktloses Zahlen ohne PIN-Eingabe schrittweise auf 100 Franken angehoben wurde. Zudem hat der Online-Handel in den vergangenen Jahren stetig an Bedeutung gewonnen.

Doch nun zeigt sich: Bargeld gewinnt im Alltag von Herr und Frau Schweizer wieder an Bedeutung. Konkret sind vergangenes Jahr 29 Prozent der täglichen Zahlungen bar ausgeführt worden. Laut dem am Donnerstag veröffentlichten Swiss Payment Report 2022 hat das «Münz» damit Debitkarten (27 Prozent) und Kreditkarten (18 Prozent) als Zahlungsmittel wieder überholt.

Mobile Geräte und «Kärtli»

Weitere 18 Prozent der Zahlungen erfolgen demnach mit mobilen Geräten – einerseits über Twint direkt via Bank- oder Postkonti, andererseits durch Kredit- oder Debitkarten, die beispielsweise bei Apple Pay oder Samsung Pay hinterlegt sind.

Geht es jedoch nach dem Umsatz, wird in der Schweiz nach wie vor mit der Kreditkarte am meisten ausgegeben (27 Prozent). Gar 34 Prozent Umsatzanteil sind es laut Mitteilung, wenn die mobilen Zahlungen per Kreditkarte mitgezählt werden. «Kärtli» sind bezüglich Anzahl und Umsatz also auch im vergangenen Jahr deutlich im Aufschwung. Gerade mal noch 18 Prozent des Umsatzanteils entfällt aufs Bargeld.

Bargeld bis 20 Franken beliebt

«Bargeld wird vor allem für kleine Beträge bis 20 Franken verwendet», wird Tobias Trütsch, Zahlungsökonom der Universität St. Gallen, in der Mitteilung zitiert. Das erkläre auch, weshalb «Münz» zwar häufig eingesetzt werde, gemessen am Umsatz jedoch an Bedeutung verliere.

Zudem unterscheidet sich die Bargeldnutzung stark nach demografischen Merkmalen. Personen mit tieferer Bildung und niedrigerem Einkommen nehmen laut der Zürcher Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) und der Universität St.Gallen (HSG) häufiger «Münz» zur Hand. Während die unter 30-Jährigen bei 28 Prozent der Zahlungen Bargeld verwenden, sinkt dieser Anteil laut Mitteilung bei den 30- bis 44-Jährigen auf 24 Prozent.

Wegen Ukraine-Krieg mehr Geld in der Matratze?

Zudem zeigt der aktuelle Swiss Payment Monitor, dass sich die durchschnittliche Menge Bargeld, die eine Person im Portemonnaie dabei hat oder zu Hause aufbewahrt, erstmals seit drei Jahren «merklich erhöht» hat. «Eine mögliche Erklärung für dieses Verhalten liegt in der für diesen Winter befürchteten Energiekrise», vermutet ZHAW-Zahlungsmittelexperte Marcel Stadelmann. Dies, um sich dagegen mit höheren Bargeldreserven in der oft zitierten Matratze zu wappnen.

Für die repräsentative Umfrage zum sechsten Swiss Payment Monitor von ZHAW und HSG sind Ende 2022 rund 1450 Personen befragt worden.