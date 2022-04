Zementindustrie Umsatz wächst um 20 Prozent: Holcim startet mit Rekord ins neue Jahr Holcim ist stark ins neue Geschäftsjahr gestartet: Der weltweit tätige Schweizer Zement- und Baustoffproduzent verzeichnete im ersten Quartal mehrere Rekorde. 22.04.2022, 07.15 Uhr

Holcim befindet sich auf der Überholspur. Keystone

Der Nettoverkaufsertrag von Holcim stieg im ersten Quartal um 20,1 Prozent in Schweizer Franken auf 6,4 Milliarden Franken – ein Rekord. Als Grund für den Erfolg nennt das Unternehmen in einer Mitteilung vom Freitag die starke Nachfrage, Übernahmen und die Preisgestaltung. Das wiederkehrende Ebit kletterte derweil auf ebenfalls rekordhohe 614 Millionen Franken. Das ist ein Wachstum von 16,3 Prozent in Schweizer Franken.

«Unser Segment Dachsysteme trug mit einer Ebit-Marge von 17 Prozent und der Aufnahme von Malarkey Roofing Products als neuem Wachstumsmotor im hochprofitablen US-Markt für Wohndächer entscheidend zum Ergebnis bei», wird Holcim-CEO Jan Jenisch in der Mitteilung zitiert. Zudem habe der Zement- und Baustoffproduzent mit vier Übernahmen in den ersten drei Monaten sein Portfolio im Bereich Zuschlagstoffe und Transportbeton ausgebaut und so das Wachstum weiter beschleunigt.

Holcim hebt Ausblick an

Unter dem Strich erhöhte sich der Betriebsgewinn von 484 auf 574 Millionen Franken. Und so soll es weiter gehen: Aufgrund des Rekordstarts und der positiven globalen Nachfrageprognose hebt Holcim den Ausblick für das laufende Jahr an. Die Wachstumsdynamik soll in allen Regionen anhalten – trotz volatiler Marktbedingungen und geopolitischen Unsicherheiten. Der Konzern erwartet daher ein Wachstum des Nettoverkaufsertrags von mindestens 10 Prozent in Schweizer Franken. Auch das wiederkehrende Ebit soll weiter zulegen.

Der weltweit tätige Schweizer Zement- und Baustoffproduzent mit Sitz in Zug vermeldete bereits im vergangenen Jahr «Finanzergebnisse auf Rekordniveau». Der Nettoverkaufsertrag stieg um 16 Prozent auf 26,8 Milliarden Franken, das wiederkehrende Betriebsergebnis (Ebit) um 25 Prozent auf 4,6 Milliarden. Auch im laufenden Jahr erwartet das Unternehmen, inzwischen einer der grössten Baustoffproduzenten der Welt, ein weiteres Wachstum. (abi)