Zementindustrie Holcim meldet Finanzergebnis auf Rekordniveau Der Schweizer Zementhersteller Holcim blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück und vermeldet Finanzergebnisse auf Rekordniveau. 25.02.2022, 06.57 Uhr

Rasche Erholung: Nach der Krise kann Holcim bereits wieder Rekordergebnisse vermelden. Keystone

Der Nettoverkaufsertrag konnte 2021 um 16 Prozent auf 26,8 Milliarden Franken gesteigert werden. Das wiederkehrende Betriebsergebnis (Ebit) wuchs um 25 Prozent auf 4,6 Milliarden Franken. Die seien «Finanzergebnisse auf Rekordniveau», teilte Holcim am Freitag mit. Der Anteil der Aktionäre am Konzerngewinn wurde um rund 35 Prozent auf 2,2 Milliarden Franken gesteigert. Der Gewinn pro Aktie belief sich auf 3,73 Franken, 36 Prozent mehr als im Vorjahr.

Holcim sei es trotz Pandemie gelungen, bei allen wichtigen Kennzahlen Rekordwerte zu erzielen, wird CEO Jan Jenisch in der Mitteilung zitiert. Damit sei ein starkes Fundament für eine neue Wachstumsphase gelegt worden. Als Konsequenz will der Verwaltungsrat die Dividende um zehn Prozent auf 2,2 Franken pro Namenaktie erhöhen. Entschieden wird darüber an der Generalversammlung im Mai.

Betriebsergebnis soll auch 2020 wachsen

Holcim hatte nach einem Einbruch zu Beginn der Pandemie bereits Ende 2020 wieder Boden gut gemacht. Dennoch musste der Konzern in jenem Jahr einen Rückgang des wiederkehrenden Betriebsergebnisses um rund zehn Prozent verdauen. Für das laufende Jahr erwartet Holcim ein weiteres Wachstum des Nettoverkaufsertrags um sechs Prozent und ein positives Wachstum des wiederkehrenden Betriebsergebnisses.

Als neues Mitglied der Konzernleitung hat der Verwaltungsrat Toufic Tabbara ernannt. Dieser ist derzeit CEO der US Cement und wird ab dem ersten März Leiter der Region Nordamerika. Er tritt die Nachfolge von René Thibault an. Dieser habe sich entschieden, eine neue Herausforderung ausserhalb von Holcim anzunehmen, so die Mitteilung. (wap)