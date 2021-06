Zero Waste Ein kühles Helles selber zapfen: Coop testet Abfüllstationen für Bier und Mineral In einzelnen Coop-Filialen können Kunden Bier und Mineralwasser selber abfüllen. Weitere Abfüllstationen für Lebensmittel und Waschmittel sollen folgen. Damit soll das Verpackungsmaterial reduziert werden. 02.06.2021, 09.04 Uhr

Die Abfüllstationen für Mineralwasser und Bier gibt es etwa im Basel Südpark und Bahnhof Baden. Coop/HO

Hobby-Beizer und Umweltschützer wird das gleichermassen freuen: Coop bietet in ausgewählten Filialen in der Nordwestschweiz Rhäzünser Mineralwasser und Valaisanne Bier zum selber abfüllen an. Mit diesem Angebot will die Detailhändlerin ihr Zero-Waste Angebot ausbauen, wie es in einer Mitteilung heisst. Damit lanciere Coop das erste von drei Pilotprojekten für Abfüllstationen.