Zurich erwartet wegen Corona Schadensfälle in der Höhe von 750 Millionen Dollar Der Versicherungskonzern Zurich konnte sich beim Geschäft mit den Schaden- und Unfallversicherungen steigern. Er rechnet aber mit erheblichen Kosten wegen der Coronakrise. 14.05.2020, 07.43 Uhr

Das Geschäft mit den Lebensversicherungen nahm bei der Zurich Gruppe leicht ab im ersten Quartal 2020. Keystone

(mg) Noch lasse sich nicht genau abschätzen, wie hoch die Schadenersatzforderungen in der Schaden- und Unfallversicherung im Zusammenhang mit dem Coronavirus seien, schreibt Zurich in einer Mitteilung vom Donnerstag. Aber aufgrund von ersten Erkenntnissen und Analysen geht der Konzern von einem Betrag in der Höhe von 750 Millionen Dollar aus.