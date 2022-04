Zusammenschluss Gerüchte: Raststättenbetreiber Autogrill und Dufry planen Fusion Der italienische Autobahn-Raststättenbetreiber Autogrill und der Basler Duty-free-Shop-Betreiber Dufry planen einem Medienbericht zufolge eine Fusion. Aktualisiert 20.04.2022, 07.20 Uhr

Der Basler Reise-Detailhändler Dufry und der Autobahn-Raststättenbetreiber Autogrill sollen gemäss einem Medienbericht eine Fusion prüfen. Keystone

Mit einer Fusion würde ein weltweiter Marktführer im Bereich Travel Retail (Warenverkauf an Reisende) entstehen, berichtete am Dienstag die Finanzagentur Bloomberg.

Autogrill teilte mit Blick auf die Berichte mit, im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie sei die Gruppe an der Bewertung verschiedener strategischer Möglichkeiten interessiert. Dazu führe sie auch Gespräche mit Betreibern des Sektors mit dem vorrangigen Ziel, die Entwicklung des Unternehmens zu fördern und die Wertschöpfung für alle Beteiligten fortzusetzen.

Der der italienischen Unternehmerfamilie Benetton gehörende Autogrill-Konzern mit 62'500 Beschäftigten ist weltweit Marktführer in der Verkehrsgastronomie. Schon im vergangenen Sommer gab es Medienberichte über einen möglichen Zusammenschluss zwischen Autogrill und Dufry, das seinen Sitz in Basel hat. Diese wurden zurückgewiesen.

Dafür gab Dufry am Mittwoch bekannt, dass es einen Vertrag am Flughafen Sofia in Bulgarien für den Betrieb von 13 Geschäften erhalten hat. Der Flughafen habe sich im Rahmen einer internationalen Ausschreibung für Dufry entschieden. Der Vertrag läuft über 8,5 Jahre und beginnt ab Juni. Dufry ist in Bulgarien bereits an den Flughäfen Burgas und Varna präsent. (dpa/abi)