Zweiter Lockdown BLS spürt bereits wieder deutlichen Rückgang bei den Fahrgastzahlen Die BLS bekommt auch den zweiten Lockdown wiederum hart zu spüren. Laut Übergangschef Dirk Stahl sind die Fahrgastzahlen in der ersten Woche um etwa 50 Prozent zurückgegangen. 23.01.2021, 11.14 Uhr

Laut Übergangschef Dirk Stahl sind die Fahrgastzahlen der BLS in der ersten Woche des zweiten Lockdowns um die Hälfte eingebrochen. Keystone

(sat) Die ganze Pandemie treffe das bernische Bahnunternehmen stark, sagte Stahl am Samstag im Interview mit der «Berner Zeitung». Einerseits, weil für die Mitarbeitenden in den Werkstätten, aber auch für die Zugbegleiter und Lokführer Lösungen gefunden werden müssten, um weiter vor Ort arbeiten zu können. Andererseits seien die Fahrgastzahlen in der ersten Woche des zweiten Lockdowns «wieder im Bereich von 50 Prozent» zurückgegangen, sagte Stahl.