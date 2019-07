Patientin am Zürcher Unispital wird in der Nacht von Fuchs gebissen

Ungebetener Besuch in der Nacht: Ein Fuchs ist am Zürcher Universitätsspital in ein Zimmer im Erdgeschoss eingedrungen und hat nach einer Patientin geschnappt. Sie kam mit dem Schrecken und einer leichten Bissverletzung am Arm davon.