80 Tote durch Coronavirus in China und mehr als 2300 Fälle Die Zahl der Todesopfer durch das neuartige Coronavirus in China ist um weitere 24 Personen auf mindestens 80 gestiegen. Dies gaben chinesische Behörden am Montag offiziell bekannt. 27.01.2020, 00.48 Uhr

(sda/afp/reu)

Aus der neuen Zwischenbilanz der chinesischen Behörden vom Montag geht ferner hervor, dass die Gesamtzahl der registrierten Krankheitsfälle inzwischen auf mehr als 2300 gestiegen ist. Die vorherige Zahl hatte noch bei rund 2000 Erkrankungen gelegen. 1423 Fälle wurden offiziell allein in der stark betroffenen Provinz Hubei bestätigt, wie die Gesundheitskommission der Provinz in einer Erklärung zudem mitteilte.

WHO-Chef reist nach China

Trotz drastischer Quarantäne-Massnahmen der chinesischen Sicherheitsbehörden breitet sich das neuartige Coronavirus in der Volksrepublik immer weiter aus. Ausser in China traten einzelne Infektionsfälle auch in anderen Ländern auf, darunter Australien und Frankreich. Die US-Gesundheitsbehörde CDC gab am Sonntag den fünften Coronavirus-Fall in den Vereinigten Staaten bekannt. Die Schweiz ist ebenfalls tangiert.

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, reist wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus unterdessen nach China. «Ich bin auf dem Weg nach Peking», schrieb er am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter. In der chinesischen Hauptstadt wolle er mit Vertretern der Regierung und Gesundheitsexperten über die jüngsten Entwicklungen und die Massnahmen im Kampf gegen das Virus beraten, hiess es weiter.