Aktivisten: Mehr als 1000 Festnahmen bei Oppositionsdemo in Moskau

«Ich habe ein Recht auf meinen eigenen Kandidaten» steht auf dem Plakat eines oppositionellen Demonstranten in Moskau. (Bild: KEYSTONE/EPA/YURI KOCHETKOV)

Sicherheitskräfte blockieren eine Strasse mit Teilnehmenden einer unbewilligten Kundgebung der Opposition in Moskau. (Bild: KEYSTONE/AP/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO)

Einer der festgenommenen Oppositionellen, die am Samstag an einer unbewilligten Kundgebung in Moskau teilgenommen haben. (Bild: KEYSTONE/EPA/YURI KOCHETKOV)