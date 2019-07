Aktivisten: Mehr als 600 Festnahmen bei Oppositionsdemo in Moskau

Sicherheitskräfte blockieren eine Strasse mit Teilnehmenden einer unbewilligten Kundgebung der Opposition in Moskau. (Bild: KEYSTONE/AP/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO)

Einer von über 600 festgenommenen Oppositionellen, die am Samstag an einer unbewilligten Kundgebung in Moskau teilgenommen haben. (Bild: KEYSTONE/EPA/YURI KOCHETKOV)