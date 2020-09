Alan Kurdis Tante fordert mehr Einsatz für Frieden in Syrien

Fünf Jahre nach dem Tod des Flüchtlingsjungen Alan Kurdi hat seine Tante an die internationale Gemeinschaft appelliert. Diese müsse mehr für die Syrer tun und den Krieg beenden, sagte Tima Kurdi der Deutschen Presse-Agentur. Jedes Land habe zudem die Verantwortung, mehr Flüchtlinge aufzunehmen - diese seien eine «Chance» für das aufnehmende Land. Sie unterstütze keine Seite im Bürgerkrieg, betonte Kurdi und forderte: «Deutschland und Europa sollten sich darauf fokussieren, wie sie den Menschen helfen können.» Gespräche wie jene in Genf, wo Vertreter von Regierung, Opposition und Zivilgesellschaft unter UN-Vermittlung eine neue Verfassung für Syrien ausarbeiten sollen, reichten nicht aus. Es müsse «dringend» eine Lösung her. «Beendet den Krieg in Syrien.»

01.09.2020, 09.11 Uhr