Amal Clooney für Einsatz für Pressefreiheit ausgezeichnet Die Juristin Amal Clooney (42) ist für ihren Einsatz für die Pressefreiheit ausgezeichnet worden. Das Komitee zum Schutz von Journalisten (Committee to Protect Journalists, CPJ) verlieh Clooney bei einer Online-Gala in der Nacht zum Freitag den nach einer 2016 gestorbenen US-Moderatorin benannten Gwen Ifill Press Freedom Award. «Sie ist nicht nur etwas, was jeder Journalist braucht, nämlich eine gute Anwältin, sondern sie ist auch eine Verteidigerin der internationalen Gesetze, die die freie Meinungsäusserung möglich machen», sagte die Schauspielerin Meryl Streep, die als Laudatorin für Clooney diente. 20.11.2020, 06.48 Uhr

ARCHIV - Amal Clooney, Menschenrechtsanwältin aus dem Libanon und Ehefrau des US-amerikanischen Schauspielers George Clooney. Foto: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa Keystone/PA Wire/Dominic Lipinski

(sda/dpa)

Sie fühle sich sehr geehrt, sagte Clooney. Mit dem CPJ arbeite sie seit Langem eng zusammen. «Wir sind beide sehr stark der Meinung, dass Journalismus die Lebensader der Demokratie ist, und dass wir dafür weiter kämpfen müssen.» Journalismus sei zudem Teil ihrer Familie: Sowohl ihre Mutter als auch der Vater ihres Ehemannes - Schauspieler George Clooney, mit dem sie seit 2014 verheiratet ist und Zwillinge hat - seien altgediente Journalisten. «Das ist definitiv etwas, was uns am Herzen liegt, was Teil der Familie ist, und was bedeutet, dass es in unserer Familie beim Abendessen schwierig ist, auch mal zu Wort zu kommen.»

Bei der Online-Gala wurden zudem vier Journalisten aus Bangladesch, Nigeria, Russland und dem Iran für ihre Arbeit und ihren Mut ausgezeichnet. Die International Press Freedom Awards verlieh das 1981 gegründete spendenfinanzierte CPJ in diesem Jahr bereits zum 30. Mal.