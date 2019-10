Amtliches Endergebnis Österreich-Wahl: ÖVP-Sieg mit 37,5 Prozent

Die konservative ÖVP von Ex-Kanzler Sebastian Kurz hat bei der Parlamentswahl in Österreich nach dem amtlichen Endergebnis 37,5 Prozent der Stimmen erhalten. Kurz muss nun eine Regierung bilden.

Das amtliche Endergebnis der Wahlen in Österreich bestätigt den Sieg der konservativen ÖVP und Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Kurz muss nun eine Regierung bilden. (Foto: Christian Bruna / EPA) (Bild: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA)

(sda/dpa)

Die ÖVP konnte ein Plus von 6 Prozentpunkten im Vergleich zur Wahl 2017verzeichnen, wie das Innenministerium in Wien am Donnerstagabend mitteilte.

Die SPÖ verlor demnach bei der Wahl am vergangenen Sonntag 5,7 Punkte und fiel auf einen historischen Tiefstand von 21,2 Prozent der Stimmen, die FPÖ sackte nach der Ibiza-Affäre auf 16,2 Prozent (minus 10 Prozentpunkte) ab.

Die Grünen konnten demnach 13,9 Prozent der Wähler überzeugen und überwanden damit deutlich die Vier-Prozent-Hürde, an der die Partei vor zwei Jahren noch gescheitert war. Ebenfalls ins Parlament geschafft haben es die liberalen Neos mit 8,1 Prozent, während die Liste Jetzt (1,8 Prozent) nicht erneut in den Nationalrat einzieht.

Insgesamt wurden 958 071 Stimmen gezählt, was einer Wahlbeteiligung von 75,59 Prozent entsprach, wie das Ministerium mitteilte.

Es wird erwartet, dass Bundespräsident Alexander Van der Bellen nun ÖVP-Chef Kurz mit der Regierungsbildung beauftragen wird. Für welchen Partner sich die ÖVP entscheidet, ist offen.