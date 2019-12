Angeklagter Ex-Renault-Chef Ghosn verlässt überraschend Japan

Der unter Anklage stehende frühere Renault- und Nissan-Chef Carlos Ghosn hat überraschend Japan verlassen. Ghosn, der zuletzt wegen Vorwürfen des finanziellen Fehlverhaltens unter Hausarrest in Tokio gestanden hat, flog am Montag in den Libanon.

30.12.2019, 23.39 Uhr