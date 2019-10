Nach der Gewalt bei Protesten und Explosionen in der irakischen Hauptstadt Bagdad zeigt sich die internationale Anti-IS-Koalition besorgt. Ein Sprecher des von den USA angeführten Bündnisses rief am Donnerstag alle Seiten zum Gewaltverzicht auf.

Anti-IS-Koalition besorgt über Gewalt bei Protesten in Bagdad

Frustration über Korruption und Stillstand: Irakische Sicherheitskräfte riegeln die Grüne Zone in Bagdad ab, während im Vordergrung Zivilisten demonstrieren. (Bild: KEYSTONE/AP/HADI MIZBAN)

(sda/dpa)

Bei den Explosionen in der stark gesicherten Grünen Zone Bagdads seien keine Einrichtungen der Koalition getroffen worden. In der Grünen Zone im Stadtzentrum liegen viele Regierungsgebäude und Botschaften. Das Bündnis behalte sich das Recht zur Selbstverteidigung vor, hiess es weiter.

Irakische Sicherheitskräfte waren am Mittwoch den zweiten Tage in Folge mit Gewalt gegen Proteste vorgegangen. Nach Angaben der irakischen Menschenrechtskommission kamen dabei in den vergangenen beiden Tagen mindestens 13 Menschen ums Leben, mehr als 700 wurden verletzt. Unter den Todesopfern waren demnach zwölf Zivilisten und ein Mitglied der Sicherheitskräfte.

Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi verhängte in der Nacht zum Donnerstag eine Ausgangssperre. In Bagdad waren die Strassen weitgehend leer, wie Augenzeugen berichteten. Einige Demonstranten bahnten sich demnach den Weg auf den Tahrir-Platz, einem der Zentren der Proteste in der Hauptstadt. Medien und Anwohner berichteten, das Internet sei grösstenteils unterbrochen.

Die Demonstrationen in mehreren Städten des Landes richteten sich gegen die grassierende Korruption, politischen Stillstand und schlechte Wirtschaftslage. Demonstranten blockierten in Bagdad Strassen und zündeten Autoreifen an. In mehreren Provinzen stürmten sie nach Angaben von Augenzeugen Gebäude und legten Feuer.

Der Irak gehört zu den ölreichsten Ländern der Welt, leidet aber unter anderem unter einem akuten Strommangel. Die Politik wird zudem durch ein Proporzsystem gelähmt, das die Macht unter den unterschiedlichen religiösen und ethnischen Gruppen verteilt.