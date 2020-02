Antijüdisches Relief an Wittenberger Kirche darf bleiben

Das umstrittene antijüdische Relief an der Stadtkirche von Wittenberg (D) muss nicht entfernt werden. Das entschied das Oberlandesgericht (OLG) von Sachsen-Anhalt am Dienstag in Naumburg. Das Gericht wies damit einen Rekurs ab.