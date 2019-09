Anwohner legen Blumen an Unfallort in Berlin ab

Am Ort des Unfalls mit vier Toten in Berlin-Mitte haben am Samstagmorgen Dutzende Anwohner ihrer Trauer Ausdruck verliehen. Sie legten Blumen auf den Gehweg an der Kreuzung von Invalidenstrasse und Ackerstrasse und stellten Kerzen auf.