Auch Irland verhängt Ausgangssperre wegen Coronavirus-Pandemie

Zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie ist in Irland in der Nacht zum Samstag eine Ausgangssperre in Kraft getreten. «Jeder muss zu Hause bleiben, unter allen Umständen», sagte Regierungschef Leo Varadkar am Freitagabend, als er die Massnahme verkündete.

28.03.2020, 02.42 Uhr