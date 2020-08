Auch Tage nach US-Sturm «Isaias» noch Hunderttausende ohne Strom

Drei Tage nach dem Durchzug von Sturm «Isaias» über den Nordosten der USA waren am Freitag immer noch Hunderttausende Haushalte ohne Strom. Allein in der Region New York meldete der Versorger Coned mehr als 120 000 betroffene Kunden. Die allermeisten davon würden bis Sonntag wieder ans Netz angeschlossen, hiess es.

07.08.2020, 16.24 Uhr