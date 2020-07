Australien erhöht Verteidigungsausgaben - Welt ist «gefährlicher»

Australien erhöht seine Verteidigungsausgaben angesichts einer im Zuge der Corona-Pandemie «gefährlicher» gewordenen Welt. Premierminister Scott Morrison kündigte am Mittwoch umgerechnet 176 Mrd. Schweizer Franken an zusätzlichen Militärausgaben über die kommende Dekade an.

01.07.2020, 09.28 Uhr