Bär fällt Mann in Russland an - Taxi-Fahrer hilft

Ein Braunbär hat in einer Grossstadt in Russland einen Mann angegriffen und ihn verletzt. Eine Überwachungskamera in Jaroslawl etwa 260 Kilometer von Moskau entfernt filmte, wie das Tier bei Dunkelheit auf den Fussgänger zulief und ihn ansprang.