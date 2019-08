Behörden: Bis zu 20 Opfer bei Schusswaffenangriff in El Paso

Behörden: Bis zu 20 Opfer bei Schusswaffenangriff in El Paso

Behörden: Bis zu 20 Opfer bei Schusswaffenangriff in El Paso Bei dem Schusswaffenangriff im texanischen El Paso hat es nach Angaben der Behörden bis zu 20 Opfer gegeben. «Wir haben zwischen 15 und 20 Opfer, wir kennen nicht die Zahl der Toten», sagte der texanische Vize-Gouverneur Dan Patrick.

Schüsse im Einkaufszentrum: Ein Beamter steht einsatzbereit am Ort des Geschehens. (Bild: KEYSTONE/EPA/IVAN PIERRE AGUIRRE) Schüsse im Einkaufszentrum: Ein Polizeiauto steht an der Einfahrt zu dem Walmart in El Paso, Texas. (Bild: KEYSTONE/EPA/IVAN PIERRE AGUIRRE) Schüsse im Einkaufszentrum: Schwerbewaffnete Einsatzkräfte vor dem Walmart. (Bild: KEYSTONE/EPA/IVAN PIERRE AGUIRRE) Ein Polizist während des Einsatzes. (Bild: KEYSTONE/EPA/IVAN PIERRE AGUIRRE) Grosseinsatz der Polizei vor dem Einkaufszentrum in El Paso. (Bild: KEYSTONE/EPA/IVAN PIERRE AGUIRRE) Ein Polizist bewacht einen Notausgang in dem Einkaufszentrum in El Paso. (Bild: KEYSTONE/EPA/IVAN PIERRE AGUIRRE)

(sda/afp)

El Pasos Bürgermeister Dee Margo teilte mit, dass drei Verdächtige nach dem Vorfall in einem Einkaufszentrum festgenommen worden seien. Zuvor hatte die Polizei erklärt, dass es übereinstimmenden Berichten zufolge mehrere Schützen gegeben habe.

Sie rief die Bevölkerung im Kurzbotschaftendienst Twitter auf, sich von dem Einkaufszentrum Cielo Vista fernzuhalten. Örtlichen Medien zufolge wurden Schüsse in einem Supermarkt der Kette Walmart abgefeuert.

In den USA ereignen sich regelmässig Schusswaffenangriffe. Am Dienstag waren bei einem solchen Vorfall in einem Walmart im Bundesstaat Mississippi zwei Menschen getötet und ein Polizist verletzt worden.