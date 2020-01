Beim Absturz von Kleinflugzeug bei St-Légier sterben zwei Menschen

In der Nähe von St-Légier im Kanton Waadt ist am Mittwochabend ein Kleinflugzeug abgestürzt. Die beiden Personen, die an Bord des Flugzeuges waren, kamen beim Unglück ums Leben. Die Waadtländer Kantonspolizei bestätigte eine Meldung von blick.ch.

23.01.2020, 06.49 Uhr