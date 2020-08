Belarus-Wahl beendet - Zu wenig Stimmzettel für wartende Bürger

Bei der Präsidentenwahl in der autoritär regierten Ex-Sowjetrepublik Belarus (Weissrussland) haben am Sonntagabend die Wahllokale geschlossen. Viele der rund 6,8 Millionen Wahlberechtigten konnten wegen des grossen Andrangs bis 19.00 Uhr MESZ ihre Stimme nicht mehr abgeben. Wahlleiterin Lilija Jermoschina sagte am Abend, dass die Anzahl der Stimmzettel nicht ausreichte. Niemand habe mit so einer hohen Beteiligung gerechnet, betonte sie.

09.08.2020, 19.16 Uhr