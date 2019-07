Bei Schüssen auf einem Volksfest in Kalifornien sind Medienberichten zufolge mehrere Menschen verletzt worden. Rettungskräfte seien über mindestens elf Opfer bei dem Vorfall in der Stadt Gilroy südlich von San Francisco informiert worden.

Berichte: Schüsse auf Volksfest in Kalifornien - Verletzte gemeldet

Bei Schüssen auf einem Volksfest in Kalifornien sind am Sonntagabend mehrere Menschen verletzt worden. (Bild: KEYSTONE/AP/JUSTIN SULLIVAN)

(sda/dpa)

Dies meldete ein regionaler Ableger des Senders NBC am Sonntagabend (Ortszeit).

Die Rede war von mindestens einem Schützen. Ein Augenzeuge sagte dem Sender, eine Kugel habe seinen Kopf knapp verfehlt, und als er sich umgedreht habe, habe er zahlreiche Menschen rennen sehen. Die näheren Hintergründe des Vorfalls, der sich auf dem Gilroy Garlic Festival zugetragen hat und über den auch der «San Francisco Chronicle» berichtete, waren zunächst unklar.

Immer wieder kommt es in den USA zu Vorfällen mit Schusswaffen. 2017 starben deswegen knapp 40'000 Menschen in den Vereinigten Staaten. Im Oktober 2017 hatte ein Mann bei einem Musikfestival in Las Vegas ein besonders folgenschweres Massaker angerichtet: Dutzende Menschen wurden getötet, als er von einem Hotel aus auf die Menschenmenge schoss.