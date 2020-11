Biden: Amerika wird die Welt wieder anführen Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat seine Kandidatinnen und Kandidaten für Schlüsselposten in seiner künftigen Regierung vorgestellt. 24.11.2020, 20.01 Uhr

Joe Biden, Gewählter Präsident (President-elect) der USA, nimmt an einer Videoschalte im Queen Theatre teil. Foto: Carolyn Kaster/AP/dpa Keystone/AP/Carolyn Kaster

(sda/dpa)

«Es ist ein Team, das die Tatsache spiegelt, dass Amerika zurück ist, bereit, die Welt anzuführen, statt sich aus ihr zurückzuziehen», sagte Biden am Dienstag in Wilmington in klarer Anspielung auf den Kurs der USA unter der Regierung des Republikaners Donald Trump. Mit seiner künftigen Regierungsmannschaft sei Amerika «bereit, unseren Gegnern entgegenzutreten, statt unsere Verbündeten zurückzuweisen, bereit, für unsere Werte einzutreten».

Die gewählte Vizepräsidentin Kamala Harris sagte: «Wir werden Amerikas Bündnisse wieder zusammenfügen und erneuern, die Institutionen der nationalen Sicherheit und der Aussenpolitik, die uns schützen, wieder aufbauen und stärken.»

Der 78-jährige Demokrat Biden forderte den US-Senat auf, den erforderlichen Bestätigungsprozess seiner Kandidaten einzuleiten und sie alsbald anzuhören. Er äusserte zudem die Hoffnung auf parteiübergreifende Zusammenarbeit, um das Land voranzubringen und zu einen.