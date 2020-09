Biden bezeichnet Präsident Trump als Rassisten In der Fernsehdebatte der beiden Präsidentschaftskandidaten in den USA hat Herausforderer Joe Biden Amtsinhaber Donald Trump als Rassisten bezeichnet. Der Kandidat der Demokratischen Partei hielt Trump vor, er habe nach dem Tod von George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz Ende Mai versucht, «rassistischen Hass zu erzeugen, rassistische Spaltung». 30.09.2020, 07.51 Uhr

dpatopbilder - Joe Biden, Präsidentschaftskandidat der Demokraten, spricht während der ersten Präsidentschaftsdebatte. Foto: Morry Gash/AP Pool/dpa Keystone/AP Pool/Morry Gash

(sda/dpa)

Trump reagierte darauf mit der Anschuldigung, Biden habe die Black Community, die Gemeinschaft der Schwarzen in den USA, schlechter behandelt als jeder andere und sie als «Super-Raubtiere» bezeichnet. Biden rief dazu auf, Kindern welcher Hautfarbe auch immer endlich umfassende Chancengleichheit zu ermöglichen. «Wir können den Rassismus in Amerika überwinden.» Aber Trump schaue auf alle herab, die kein Geld oder eine andere Hautfarbe hätten.

Zu den teilweise gewaltsamen Unruhen im Anschluss an den Tod von George Floyd in Minneapolis sagte Trump, die Regierung habe dort wieder für Ruhe gesorgt, «weil wir an Recht und Ordnung glauben - und du tust dies nicht, Joe», fügte der Präsident hinzu.

Bei den Unruhen in Portland und Kenosha handle es sich um ein Problem von links, nicht von rechts. Biden betonte erneut: «Gewalt ist nie richtig, nur friedlicher Protest ist es.» Wenn er zum Präsidenten gewählt würde, wolle er Bürgerrechtsgruppen und Polizeibehörden im Weissen Haus zusammenbringen und auf eine Überwindung der Spaltung hinwirken.