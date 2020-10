Bisherige Medizin-Nobelpreisträger aus der Schweiz

Heute um 11.30 werden in Stockholm der/die diesjährige/n Träger des Medizin-Nobelpreises bekanntgegeben. Der traditionell erste Preis in der Nobelpreiswoche ging bereits neunmal an Schweizer oder schweizerisch-ausländische Doppelbürger. Dies waren die Preisträger:

05.10.2020, 06.46 Uhr