Brände, Hagel und Unwetter in Australien Starker Regen und Gewitter sind über Teile der Brandgebiete im Südosten Australiens gezogen. In der Hauptstadt Canberra gingen am Montag stellenweise Hagelkörner so gross wie Golfbälle nieder, ähnlich wie am Vorabend in Melbourne. 20.01.2020, 05.29 Uhr

Während es im Südosten Australiens immer noch brennt, treten im Norden nach heftigem Regen die Flüsse über die Ufer. (Foto: AP) Ein riesiger Sandsturm rollt auf die Stadt Dubbo mitten im Dürregebiet Australiens zu. (Foto: AP) Ein hungriges Wallaby frisst eine Süsskartoffel, die Tierschützer für sie über den riesigen Brandgebieten aus Helikoptern abwerfen. Nach den Bränden gibt es für die überlebenden Tiere keine Nahrung in den verbrannten Wäldern. (Foto: Guy Ballard/AP)

(sda/dpa)

Autos und Häuser wurden demoliert. Das Wetteramt warnte am Montag vor heftigem Wind und schweren Gewittern für Regionen in den Bundesstaaten New South Wales, Victoria und Queensland. Auch Sturzfluten seien möglich.

Es gab auch Berichte über andere Wetterextreme: Viele Australier teilten Bilder im Internet, die einen gewaltigen Sandsturm in New South Wales zeigten, der den Himmel verdunkelte. Laut Wetteramt wurde bei dem Sturm in der Stadt Dubbo eine Geschwindigkeit von 100 Kilometern in der Stunde gemessen.

Starker Regen hilft seit vergangener Woche bei den Löscharbeiten. Das viele Wasser brachte aber auch neue Probleme: In Queensland wurden mehrere Autobahnen und Strassen überflutet.

Buschfeuer brennen immer noch

In Australien wüten seit Monaten schwere Buschfeuer. Seit September starben 29 Menschen. Die Flammen vernichteten bisher mehr als 12 Millionen Hektar Land, das entspricht etwa einem Drittel der Fläche von Deutschland. Im besonders betroffenen Bundesstaat New South Wales brennen aktuell noch fast 70 Feuer.

In Melbourne war das Wetter zum Auftakt der Australian Open vergleichsweise angenehm: 21 Grad und bedeckter Himmel. Es ist das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres. Für den Fall, dass der Rauch als Folge der australischen Buschfeuer in die Stadt zurückkehrt, haben die Veranstalter Regeln aufgestellt, wann die Tennisspiele unterbrochen werden.