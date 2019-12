Brände in Australien breiten sich aus - Hilfe für Helfer

Die verheerenden Buschbrände in Australien haben sich am Wochenende ausgeweitet. Allein im Bundesstaat New South Wales loderten derzeit 85 Feuer, 40 von ihnen seien ausser Kontrolle, sagte der regionale Feuerwehrchef Shane Fitzsimmons am Sonntag vor Reportern.

29.12.2019, 08.27 Uhr