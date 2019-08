Brasilien verbietet Abbrennen von Flächen in der Trockenzeit

Angesichts der verheerenden Waldbrände in Brasilien will die Regierung das Abbrennen von Flächen während der Trockenzeit verbieten. Für einen Zeitraum von 60 Tagen sollen zunächst keine Feuer mehr gelegt werden dürfen, heisst es in einem entsprechenden Dekret.