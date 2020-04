Britischer Spendensammler Captain Tom Moore feiert 100. Geburtstag

Ein britischer Weltkriegsveteran, der in den vergangenen Wochen umgerechnet 36 Millionen Schweizer Franken an Spenden sammelte, hat am Donnerstag seinen 100. Geburtstag gefeiert. Zu den Gratulanten gehörten unter anderem Queen Elizabeth II. und Premier Boris Johnson.

30.04.2020, 11.12 Uhr