Bus stürzt in Warschau von Überführung

In Warschau ist ein Linienbus von einer Überführung gestürzt. Mindestens ein Mensch kam ums Leben, 21 weitere wurden verletzt. Sechs Passagiere seien in kritischem Zustand, sagte ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag.