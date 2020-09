«Charlie-Hebdo»-Herausgeber verteidigt Publikation von Karikaturen

Im Prozess um den islamistischen Terroranschlag auf das französische Satiremagazin «Charlie Hebdo» hat Herausgeber und Karikaturist Laurent Sourisseau alias Riss die Veröffentlichung von Mohammed-Karikaturen verteidigt. «Wenn man nicht für seine Freiheit kämpft, lebt man wie ein Sklave und rückt eine tödliche Ideologie in den Vordergrund», sagte der Journalist am Mittwoch in Paris vor einem Gericht für Terrorfälle, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete.

09.09.2020, 17.52 Uhr