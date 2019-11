Geheimdokumente enthüllen die Verfolgung der Uiguren und Anleitungen zur massenhaften Internierung der muslimischen Minderheit in Nordwestchina. Die «China Cables» genannten Papiere veröffentlichte das Internationale Konsortium Investigativer Journalisten (ICIJ).

«China Cables» enthüllen Internierung und Verfolgung von Uiguren Geheimdokumente enthüllen die Verfolgung der Uiguren und Anleitungen zur massenhaften Internierung der muslimischen Minderheit in Nordwestchina. Die «China Cables» genannten Papiere veröffentlichte das Internationale Konsortium Investigativer Journalisten (ICIJ).

Wird von China offiziell als «Weiterbildungseinrichtung» bezeichnet: Ein streng bewachtes Lager in Artux im Westen des Landes. Dort sollen Angehörige der muslimischen Minderheit der Uiguren interniert sein. (Bild: KEYSTONE/AP)

(sda/dpa)

Die Unterlagen der Kommunistischen Partei Chinas belegen, dass die von Peking als «Weiterbildungseinrichtungen» in der Region Xinjiang bezeichneten Lager in Wirklichkeit abgeschottete, streng bewachte Umerziehungslager sind. Eine offizielle Reaktion aus Peking auf die Offenlegung gab es am Montag zunächst nicht.

Die Dokumente widerlegen Aussagen der Regierung, wonach der Aufenthalt in den Lagern freiwillig sei. In der Regel werden Insassen demnach mindestens ein Jahr darin inhaftiert.

Nach Schätzungen sind Hunderttausende Uiguren in solche Umerziehungslager gesteckt worden. Die Unterlagen zeigen auch, wie Uiguren gezielt überwacht und in einer Datenbank erfasst werden. Im Ausland nutzt China offenbar seine Botschaften und Konsulate, um Uiguren zu bespitzeln.

Die Unterlagen stammen aus den Jahren 2017 und 2018. Weltweit haben mehr als 75 Journalistinnen und Journalisten von 17 Medienpartnern die Dokumente ausgewertet. Am Montag berichteten in der Schweiz etwa Zeitungen von Tamedia über die Recherche.