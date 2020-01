Chinakritische Präsidentin laut Umfragen in Taiwan Wahlsiegerin Die Präsidentschafts- und Parlamentswahl in Taiwan ist zu Ende gegangen. Nach der Schliessung der mehr als 17'000 Wahllokale hat am Samstagvormittag Schweizer Zeit die Auszählung der Stimmen begonnen. Umfragen sagen Präsidentin Tsai Ing-wen die Wiederwahl voraus. 11.01.2020, 06.44 Uhr

Amtsinhaberin Tsai Ing-wen darf auf einen Sieg bei der Präsidentschaftswahl hoffen. KEYSTONE/AP/NHG

(sda/dpa)

Über 19 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, den künftigen Präsidenten und 113 Abgeordnete im Parlament zu wählen. Umfragen vor der Wahl hatten einen Sieg der chinakritischen Amtsinhaberin Tsai Ing-wen von der Fortschrittspartei (DPP) prognostiziert.

Aufwind dank Druck aus Peking

Ihr Herausforderer ist Han Kuo-yu von der grössten Oppositionspartei Kuomintang, der für eine stärkere Annäherung zu China eintritt. Als dritter Kandidat trat der 77-jährige James Soong von der kleinen konservativen People-First-Partei an. Dem Veteranen der taiwanischen Politik werden wenig Chancen eingeräumt. Es wurde erwartet, dass er vor allem dem Kuomintang-Kandidaten noch Stimmen abnehmen könnte.

Der Druck der kommunistischen chinesischen Führung auf Taiwan hat Präsidentin Tsai spürbar Aufwind gegeben, weil sie auf Distanz zu China geht. Die Führung in Peking betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik, obwohl es nie dazu gehört hat. Sie droht auch mit einer gewaltsamen Eroberung der demokratischen Inselrepublik. International versucht Peking, Taiwan weiter zu isolieren.

Der vor einem Jahr verkündete Plan von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping, Taiwan nach dem gleichen Autonomie-Modell wie in Hongkong an die Volksrepublik anschliessen zu wollen, hat den Widerstand der 23 Millionen Taiwaner noch einmal mobilisiert.

Xi Jinping propagiert den Grundsatz «ein Land, zwei Systeme», wie er in Hongkong seit der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie 1997 an China praktiziert wird.

Der Streit um den Status Taiwans geht auf den Bürgerkrieg in China zurück. Nach ihrer Niederlage 1949 gegen die Kommunisten waren die Truppen der nationalchinesischen Kuomintang nach Taiwan geflüchtet, das bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges unter japanischer Herrschaft stand.

Seit 1971 nicht mehr in der Uno

Trotz der Gründung der kommunistischen Volksrepublik 1949 hielt die «Republik China» in Taiwan sogar noch mehr als zwei Jahrzehnte den ständigen Sitz Chinas im Uno-Sicherheitsrat. Taipeh musste ihn 1971 an Peking abgeben und verlor auch seine Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen. Die Regierung in Taipeh ist seither aber selbst von ihrem Anspruch abgerückt, ganz China zu repräsentieren.

Peking hingegen verfolgt unbeirrt eine strenge «Ein-China-Politik». Alle Staaten, die Beziehungen zur Volksrepublik unterhalten wollen, dürfen Taiwan nicht als unabhängiges Land anerkennen. Trotz der diplomatischen Isolation erkennt die Staatengemeinschaft aber etwa den Pass Taiwans als gültiges Reisedokument an.

Für Aussöhnung zwischen Taiwan und China sorgte in den 1990er Jahren ein vager Konsens, wonach beide zu «einem China» gehören, auch wenn sie unterschiedliche Interpretationen akzeptierten, was darunter zu verstehen ist. Sehr zur Verärgerung Pekings lehnt Präsidentin Tsai Ing-wen den «Konsens von 1992» allerdings ab