Chinesische Staatszeitung droht Hongkongern mit gewaltsamer Lösung Eine staatlich kontrollierte Zeitung in China hat eine scharfe Warnung an die Protestbewegung in Hongkong ausgesprochen. «Peking hat nicht beschlossen, gewaltsam gegen die Unruhen in Hongkong vorzugehen, aber diese Option steht Peking eindeutig zur Verfügung.»

Ein Soldat in Chinas Hauptstadt Peking. (Bild: KEYSTONE/EPA/ROMAN PILIPEY)

Die schrieb die «Global Times» am Freitag in einem Kommentar. Die Übungen der paramilitärischen Polizei in der an Hongkong angrenzenden Stadt Shenzhen, sei «eine deutliche Warnung» an die Randalierer gewesen. Wenn Hongkong die Rechtsstaatlichkeit nicht von sich aus wiederherstellen könne, um die Unruhen zu beenden, müsse die Zentralregierung «unbedingt direkte Massnahmen» auf Grundlage des Gesetzes ergreifen.

In den vergangenen Tagen hatten chinesische Staatsmedien Videos veröffentlicht, die paramilitärische Einheiten mit gepanzerten Fahrzeugen bei Übungen in der an Hongkong grenzenden Stadt Shenzhen zeigten. In sozialen Netzwerken wurden Satellitenbilder von Dutzenden dieser Fahrzeuge geteilt, die auf dem Gelände eines Stadions geparkt waren. Schon zuvor hatte «Global Times»-Chefredakteur Hu Xijin in diesem Zusammenhang auf Twitter von einer «klaren Warnung» gesprochen.