Conte: Italien lockert die Corona-Beschränkungen Italien lockert ab dem 4. Mai eine Reihe von Corona-Beschränkungen und erlaubt den Bürgern zum Beispiel wieder mehr Sport im Freien und mehr Bewegungsmöglichkeiten in der eigenen Region. 26.04.2020, 21.10 Uhr

Italien lockert ab dem 4. Mai eine Reihe von Corona-Beschränkungen. Im Bild die Spanische Treppe und der barocke Brunnen «Fontana della Barcaccia», beides beliebte Touristenattraktionen in Rom. KEYSTONE/EPA/ANGELO CARCONI

(sda/dpa)

Das kündigte Ministerpräsident Giuseppe Conte am Sonntagabend in Rom bei der Vorstellung eines Gesamtplans zur schrittweisen Öffnung des Landes an.

Die 60 Millionen Bürger erhalten vom 4. Mai an nicht gleich ihre volle Bewegungsfreiheit zurück. Italiens Schulen bleiben bis zu den Sommerferien dicht. Sie öffnen erst im September wieder.