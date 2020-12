Palästinensische Corona-Neuinfektionen im Gazastreifen auf Rekordwert Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat im Gazastreifen einen Höchststand erreicht. 16.12.2020, 10.33 Uhr

Aufgrund der steigenden Anzahl an Corona-Fällen treten im Gazastreifen Beschränkungen in Kraft, die unteranderem eine Ausgangssperre an den Wochenende und die Schliessungen von Schulen, Universitäten und Moscheen vorsehen. Foto: Mahmoud Issa/Quds Net News via ZUMA Wire/dpa Keystone/Quds Net News via ZUMA Wire/Mahmoud Issa

(sda/dpa)

Wie das Gesundheitsministerium in dem von der islamistischen Hamas beherrschten Palästinensergebiet am Mittwoch mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 935 neue Fälle registriert - so viele wie nie zuvor an einem Tag. Der bisherige Rekordwert von Ende November betrug 922.

Dem Ministerium zufolge wurden 2088 Tests gemacht, von diesen fielen somit etwa 45 Prozent positiv aus.

Auch die Zahl der Menschen, die an oder mit einer Corona-Infektion starben, kletterte in dem abgeriegelten Gebiet auf einen Rekordwert. Nach Angaben des Hamas-Ministeriums wurden zehn Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet - seit Beginn der Pandemie starben demnach insgesamt 220 Menschen.

Die Zahl der Corona-Fälle hat im Gazastreifen zuletzt stark zugenommen. Dort leben etwa zwei Millionen Menschen auf sehr engem Raum unter teilweise miserablen Bedingungen und bei schlechter medizinischer Versorgung. Die Pandemie bringt das Gesundheitssystem in dem Gebiet an seine Grenzen.