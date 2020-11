«Corona-Pandemie» ist Deutschlands «Wort des Jahres» 2020

Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) hat «Corona-Pandemie» zum «Wort des Jahres» 2020 in Deutschland gekürt. Das Thema Corona habe das gesamte Jahr über das Leben der Menschen bestimmt, sagte der GfdS-Vorsitzende Peter Schlobinski am Montag in Wiesbaden.

30.11.2020, 13.43 Uhr