Coronavirus: 16 neue Fälle in China - Angst vor «Importen» Die Zahl der neuen Coronavirus-Infektionen bleibt in China laut offizieller Zahlen auf niedrigem Niveau. Jedoch steigt die Sorge vor Erkrankten, die aus dem Ausland einreisen. 16.03.2020, 03.18 Uhr

China meldet am Montag, dass zahlreiche Neuerkranken mit dem Coronavirus auf Rückkehrer aus dem Ausland zurückzuführen seien. KEYSTONE/EPA/MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE / HANDOUT

(sda/dpa/reu)

Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Montag mitteilte, gab es landesweit 14 weitere Todesfälle und 16 neue Infektionen mit der Lungenkrankheit Covid-19. Dabei handelte es sich in zwölf Fällen um Personen, die nach ihrer Einreise nach China diagnostiziert und somit in der offiziellen Statistik als «importierte Fälle» geführt werden.

Die Hauptstadt Peking verschärfte ihre Quarantänemassnahmen für Reisende aus anderen Staaten. Seit Montag müssen alle Passagiere, die aus dem Ausland am internationalen Flughafen ankommen, für zwei Wochen zur Beobachtung in Quarantänezentren. Zuvor war auch eine Quarantäne in Hotels oder Zuhause möglich.

Geheilte Patienten

Seit Beginn der Epidemie im Dezember haben sich nach der offiziellen Statistik insgesamt 80'860 Menschen in Festlandchina mit dem neuen Coronavirus infiziert. Mehr als 65'000 haben die Spitäler wieder verlassen. 3213 Tote sind bisher in der Volksrepublik zu beklagen.

Die Gesundheitsbehörde hatte vergangene Woche mitgeteilt, dass China den Höhepunkt der Coronavirus-Ausbreitung überschritten habe. Inwieweit die offizielle Statistik die wahre Lage widerspiegelt und wie hoch die Dunkelziffer nicht erfasster Fälle ist, ist jedoch unklar.