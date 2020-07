Coronavirus breitet sich in Bolivien rasant aus

In Bolivien nimmt die Corona-Pandemie immer dramatischere Ausmasse an. Hunderte Leichname von Corona-Opfern wurden zuletzt landesweit in Strassen geborgen und aus Wohnungen geholt, wie die Polizei des südamerikanischen Landes am Dienstag mitteilte.

22.07.2020, 04.30 Uhr