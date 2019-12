Countdown des Cheops-Starts automatisch gestoppt Der Start des Schweizer Weltraumteleskops Cheops ist am Dienstagmorgen rund eine Stunde und zehn Minuten vor dem Start in Kourou, Französisch-Guayana, automatisch gestoppt worden. Grund für den Abbruch ist ein Softwareproblem. 17.12.2019, 09.15 Uhr

Der Countdown der Sojus-Rakete mit dem Cheops-Weltraumteleskop an Bord ist rund eine Stunde vor dem Start abgebrochen worden. Keystone/SCIENCE PHOTO LIBRARY SPL/ATG MEDIALAB/EUROPEAN SPACE A

(sda)

Das Problem sei in der Fregat-Oberstufe aufgetreten, wie eine Reporterin von Keystone-SDA vor Ort berichtete. Dabei handelt es sich um die oberste Raketenstufe, in der sich die Nutzlast, also die Satelliten, befinden. Diese, inklusive Cheops, seien aber in Sicherheit, hiess es.

Offenbar waren die Daten vom Wetterballon gut. Und auch betankt war die Rakete bereits, als der Countdown abgebrochen wurde.

Das Startfenster ist auf die Sekunde genau. Deshalb gibt es erst in 24 Stunden die nächste Startmöglichkeit. Dieser muss spätestens in den nächsten drei Tagen erfolgen, sonst muss der Tank wieder entleert und die Rakete für ein Checkup deinstalliert werden.

Das erste Schweizer Weltraumteleskop hätte am Dienstagmorgen um 9.54 Uhr an Bord einer Sojus-Fregat-Rakete abheben sollen. Es handelt sich um die erste ESA-Mission unter Schweizer Leitung.