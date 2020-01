Debatte im EU-Parlament vor Abstimmung über Brexit-Vertrag Das EU-Parlament hat seine Beratungen vor der Abstimmung über den Brexit-Vertrag aufgenommen. Das Votum am Mittwoch dürfe nicht als Unterstützung des EU-Austritts Grossbritannien gesehen werden, sagte der Liberale Guy Verhofstadt in Brüssel. 29.01.2020, 17.42 Uhr

Das Votum am Mittwoch sei ein Votum für einen geordneten Brexit. Es sei nicht die Unterstützung des EU-Austritts Grossbritanniens, hat der Liberale Guy Verhofstadt im EU-Parlament in Brüssel vor der Abstimmung über den Brexit-Vertrag gesagt. Das EU-Parlament hat am Mittwoch in Brüssel seine Beratungen vor der Abstimmung über den Brexit-Vertrag aufgenommen.