Deutsche Diplomatin bei Explosion in Beirut getötet Bei der verheerenden Explosion in der libanesischen Hauptstadt Beirut ist auch eine Mitarbeiterin der deutschen Botschaft getötet worden. Das teilte Aussenminister Heiko Maas am Donnerstag mit. 06.08.2020, 12.48 Uhr

Anwohner stehen in einem Gebäude, das durch die massive Explosion im Hafen von Beirut stark beschädigt wurde. Auch eine Diplomatin der deutschen Botschaft ist unter den mehr als 130 Toten. Foto: Bilal Hussein/AP/dpa Keystone/AP/Bilal Hussein

(sda/dpa)

«Unsere schlimmste Befürchtung hat sich bestätigt. Eine Angehörige unserer Botschaft in Beirut ist durch die Folgen der Explosion in ihrer Wohnung ums Leben gekommen», erklärte er. «Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Auswärtigen Amts sind in tiefer Trauer um die Kollegin.» Er habe den Angehörigen und der Belegschaft der Botschaft Beirut sein Beileid ausgesprochen, auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen und der deutschen Regierung. «Allen, die wie unsere verstorbene Kollegin jeden Tag auf der ganzen Welt im Dienst für unser Land grosse persönliche Risiken eingehen, gilt mein Dank.»