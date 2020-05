Deutsche Regierung beschliesst Lockerung der Grenzkontrollen Die Kontrollen an der deutschen Grenze sollen von diesem Samstag an vorsichtig gelockert werden. Ein vollständiges Ende der wegen der Corona-Pandemie eingeführten Kontrollen an allen Grenzabschnitten strebt das deutsche Innenministerium für den 15. Juni. 13.05.2020, 08.10 Uhr

Die Grenzen zwischen Deutschland und Österreich sollen am 15. Juni wieder vollständig geöffnet werden. (Archivbild von Grenze in Aschau im Chiemgau) Die Kontrollen an der deutschen Grenze sollen von diesem Samstag an vorsichtig gelockert werden.

(sda/dpa)

Dies erfuhr die Nachrichtenagentur dpa am Mittwoch nach der Kabinettssitzung in Berlin. Nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur APA will auch Österreich die Grenzen zu Deutschland am 15. Juni wieder vollständig öffnen.

Schon ab diesem Freitag werde es an den Grenzen nur noch stichprobenartige Kontrollen geben, bestätigte das Kanzleramt in Wien am Mittwoch der APA.

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte am Dienstag mit Merkel telefoniert. Die deutsche Regierung will bei ihrer Sitzung an diesem Mittwoch über weitere Schritte beraten.

Österreichs Kanzler Kurz hatte bereits am Dienstagabend in der Sendung «10vor10» des Schweizer Fernsehens gesagt, dass er eine Grenzöffnung im Juni erwarte. Wie das Bundeskanzleramt in Wien weiter mitteilte, strebt Österreich auch eine Liberalisierung des Grenzregimes mit seinen anderen Nachbarländern an.

Die EU-Kommission wollte ihre Leitlinien für eine schrittweise Grenzöffnung am Mittwoch beschliessen.